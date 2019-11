Hasselt -

De Hasseltse zangeres Axelle Red is de tweede winnaar van de Golden Hasselt Award geworden. Ze nam er ook even de tijd om haar pas overleden vader in de bloemetjes te zetten. “Ik wil deze prijs opdragen aan mijn papa en mijn stad Hasselt, voor mij een beetje hetzelfde.” klinkt het bij een openhartige Axelle Red.