Deze chef vindt Michelinster een “belediging” en stapt naar rechter

Ristorante Eo in Seoul werd opnieuw opgenomen in de restaurantgids van Michelin. De Zuid-Koreaanse chef Eo Yun-gwon is daar niet mee opgezet en klaagt de organisatie aan. “Een belediging”, noemt hij het.

Chef-kok Eo Yun-gwon had Michelin gecontacteerd met de expliciete vraag om niet opgenomen te worden in hun nieuwe gids, maar zijn restaurant is toch terug te vinden in de ‘2020 Guide to Seoul’. Dat vindt hij niet kunnen en hij besloot Michelin aan te klagen. Volgens hem is de vermelding een “belediging”, en dat is strafbaar in Zuid-Korea.

Michelin bracht zijn eerste gids voor Seoul uit in 2016. In 2017 en 2018 werd Ristorante Eo een ster toegewezen. De chef zegt dat hij Michelin voor het eerst contacteerde in 2017, nadat hij werd opgenomen in de gids. Toen werd niet ingegaan op zijn vraag om geschrapt te worden. Ook nu zal de gids niet van gedacht veranderen. “Het principe is dat we onafhankelijke beslissingen nemen, los van het feit of een restaurants ons vraagt om wel of niet opgenomen te worden in de gids”, laat het PR-bedrijf van Michelin in Zuid-Korea weten.

“Subjectief bedrijf”

In 2019 werd Ristorante Eo nog eens opgenomen in de Guide to Seoul, maar niet meer bij de sterrenrestaurants. Yun-gwon zegt dat die degradatie niets te maken heeft met zijn onenigheid met Michelin. “Het is een belediging dat mijn naam en restaurant opgenomen werden in een onwaardig boek”, vindt hij. “Vermeld worden in de Michelingids is goed voor de naamsbekendheid, maar ik wil niets te maken hebben met een niet-transparant, subjectief bedrijf.”

Michelin breidde de laatste jaren uit naar Azië, maar er kwam wel meer kritiek op de organisatie. In Seoul vinden verschillende chefs dat de geloofwaardigheid van Michelin te wensen overlaat, omdat ze feitelijke fouten, spellingfouten en verkeerde vertalingen maken. Omdat ze maar 170 restaurants opnemen voor Seoul, zouden ze “onwaardig zijn om een evaluatie te maken”, vindt Yun-gwon.

Niet de eerste

De Zuid-Koreaan is niet de eerste die Michelin voor de rechter sleept. De Franse chef Marc Veyrat sleepte de Michelingids voor de rechter toen hij zijn derde ster voor zijn restaurant La Maison des Bois kwijtspeelde. Hij wou de exacte redenen kennen waarom hij zijn ster verloor.