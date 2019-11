Tinderberichten vrijgegeven die leidden tot de moord op rugzaktoeriste: “Ik heb nog geen ja gezegd”

Er was wat overtuigingskracht nodig om de 21-jarige rugzaktoeriste Grace Millane mee te krijgen op de date die het einde van haar leven zou betekenen. Dat blijkt uit de door de rechtbank vrijgegeven Tinderberichten tussen de Britse en de man die vorige week schuldig bevonden werd aan de moord diezelfde avond.

Ze was net afgestudeerd als marketeer, maar vond het nog te vroeg om een werkende mens te worden. Dus trok de toen 21-jarige Britse Grace Millane in 2018 op een wereldreis die haar in november naar Nieuw ...