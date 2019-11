Man sterft na infectie door lik van trouwe viervoeter

Een Duitse man is overleden nadat hij een zeldzame infectie had opgelopen veroorzaakt door het speeksel van zijn hond. De zestiger werd besmet met capnocytophaga canimorsus, een bacterie die normaal wordt overgedragen via beten, maar in zeldzame gevallen dus ook via speeksel kan doorgegeven worden.

De fatale infectie staat beschreven in het medische tijdschrift European Journal of Case Reports in Internal Medicine. Toen de man in het ziekenhuis toekwam, had hij al drie dagen last van griepsymptomen ...