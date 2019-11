Bedriegt Justin Timberlake zijn vrouw Jessica Biel? Twitter denkt alvast van wel

Zit er na elf jaar een kink in de kabel tussen Justin Timberlake (38) en Jessica Biel (37)? De zanger/acteur werd afgelopen weekend hand in hand én zonder trouwring gespot met een andere vrouw. Het gaat om Alisha Wainwright, zijn tegenspeelster in de film ‘Palmer’.

Justin Timberlake is al sinds 2012 getrouwd met actrice Jessica Biel en heeft samen met haar ook een zoontje, de vierjarige Silas. Nochtans werd hij dit weekend tijdens een avondje uit in New Orleans intiem gespot met Alisha Wainwright. Het was de Britse tabloidkrant The Sun die foto’s publiceerde waarop Alisha haar hand op de knie van Justin legt.

Ook zou hij haar hand vastgepakt hebben. De twee zouden zo innig verstrengeld tegen elkaar op een balkonnetje gezeten hebben. “Hij zag er heel goedgezind uit en was constant bij Alisha”, zei een getuige achteraf. En hij zou bovendien zijn trouwring niet aan hebben gehad.

Alisha is zijn in elk geval zijn tegenspeelster en ‘love interest’ in de film ‘Palmer’. Daarin speelt hij een ex-gevangene die een jongen helpt die in een problematische thuissituatie verkeert. Hoewel een bron in het Amerikaanse magazine People zegt dat het om een "volledig onschuldig" gebaar tussen vrienden gaat, blijkt Twitter daar toch helemaal anders over te denken. In geen tijd regende het verontwaardigde berichten via sociale media.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL — ????? We deserve a soft epilogue, my love ????? (@dracoslmalfoy) November 23, 2019

Britney Spears reading about Justin Timberlake getting caught on video cheating on his wife pic.twitter.com/nCTZKmMlgn — Songbird (@xsongbird07) November 24, 2019

Just saw the photos of Justin Timberlake not wearing his wedding ring and holding hands with another girl... pic.twitter.com/kWj8rqDxWU — Erika (@erika89tc) November 24, 2019