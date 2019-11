Gerben Thijssen begint revalidatie na zware valpartij in Zesdaagse van Gent: “Het gaat de goede kant op”

De 21-jarige Gerben Thijssen begint aan zijn revalidatie nadat hij op 12 november zwaar ten val kwam tijdens de supersprint op de eerste avond van de 79e Zesdaagse van Gent. De renner werd afgevoerd naar het UZ in Gent, waar naast drie gebroken ribben en een sleutelbeenbreuk ook nog eens enkele kleine hersenbloedingen werden vastgesteld.

“Gerben Thijssen is vrijdag ontslagen uit het Universitair Ziekenhuis van Gent. Hij kan thuis in alle rust verder revalideren”, meldt Philippe Maertens, persverantwoordelijke van Lotto Soudal. “Ik had zaterdag zijn moeder nog aan de lijn. Die meldde me dat het de goede kant op gaat met Gerben. We lopen niet op de zaken vooruit en kunnen nog niet stellen wanneer hij weer op de fiets de trainingen zal kunnen hervatten.”

Thijssen werd op 19 november al geopereerd aan het gebroken sleutelbeen.