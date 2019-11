Loewe moet ‘Holocaust’-creatie uit de rekken halen na kritiek

Loewe heeft na aanhoudende kritiek een ontwerp, dat veel weg had van een uniform uit de concentratiekampen, uit de rekken gehaald. Het Spaanse modehuis excuseerde zich ook uitgebreid. “Dit was nooit onze bedoeling.” Het is echter niet het eerste merk dat daarmee een uitschuiver maakt.

Een jasje en een broek met verticale zwarte strepen die deel uitmaken van een capsulecollectie van Loewe rond de negentiende-eeuwse Britse keramist William De Morgan konden op heel wat kritiek rekenen. Het ensemble, dat zo’n 1.670 euro kost, deed nogal wat mensen denken aan de uniformen die tijdens de Holocaust in de concentratiekampen gedragen werden. Onder meer modewaakhond Diet Prada wijdde er een post aan op Instagram.

Die kritiek bereikte uiteindelijk ook het Spaanse modehuis en die verwijderde de items ondertussen uit de webshop. Er volgden ook nog excuses. “Het werd ons onder de aandacht gebracht dat een van onze looks verkeerd begrepen kan worden als verwijzend naar een van de meest afschuwelijke momenten in de geschiedenis van de mensheid”, klonk het. “Dat was nooit onze bedoeling en we verontschuldigen ons bij iedereen die misschien denkt dat we ongevoelig waren voor die heilige herinneringen. We hebben de producten ondertussen uit onze winkels gehaald.”

Ook bij Zara, H&M en Urban Outfitters

Loewe is lang niet de eerste die in dergelijke woelig vaarwater terechtkomt. In 2014 verbrandde ook Zara de vingers aan een gestreept T-shirt met daarop een gele ster. Het Spaanse label probeerde het toen nog door te zeggen dat het om de ster van een sheriff ging, maar haalde uiteindelijk in alle stilte toch de T-shirt van de webshop. Ook een T-shirt met daarop een zespuntige ster van Urban Outfitters en een ‘Joodse’ sjaal van H&M ondergingen al een gelijkaardig lot.