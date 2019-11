Klitsbergbikers schenken 2500 euro aan Benefits 4 kids

Paal

Beringen - De vzw Klitsbergbikers heeft na jaren van MTB-wedstrijden voor de jeugd op de Klitsberg aar activiteiten gestopt en het geld geschonken aan het goede doel. Zo was er een cheque van 2500 euro voor Benefits 4 Kids.

Jaren hebben de Klitsbergbikers een MTB-wedstrijd voor de jeugd op de Klitsberg georganiseerd. Doordat de wedstrijdkalender overvol stond was men genoodzaakt om deze mooie activiteit stop te zetten. Het bestuur besloot om het geld aan 2 goede doelen te schenken. Een ervan was een vriend MTB’er die door een verkeersongeval in een rolstoel belandde. Voor het tweede goede doel kwam men terecht bij Benefits 4 Kids. Nietsvermoedend mochten Buitingklokjes Cindy Meijen en voorzitter Carmen Beyrus tijdens het benefietconcert van de Buitingklokjes aan de mensen uitleggen wat de vzw Benefits 4 Kids betekent en doet. Bij een babbel op de kermis kwamen Cindy en Carmen erbij dat niet alle kinderen zoveel geluk hebben om dit en nog zoveel meer te doen. Eerst beperkte men zich tot de kansarme kinderen van Paal met aangename verrassingen. Zoals een uitstap in de vakantie, al eens iets nieuws bij het begin van het schooljaar…. Niet veel later breidde men uit tot de kansarmen kinderen van groot Beringen en Hulst. De blije gezichten en leuke reacties wel daar doen we, samen met vele vrijwilligers en dankzij de sponsors, het voor. Daarop kwamen de Klitsbergbikers erbij om te vertellen dat men de vzw ging ontbinden en het geld dat in kas was heel graag schonk aan deze mooie organisatie. Men kon vervolgens een cheque van €2500 overhandigen aan een ontroerende Carmen en Cindy. Het was de eerste keer dat 2 mannen mij de mond kunnen snoeren kon Cindy alleen maar zeggen. Blije en dankbare gezichten op het podium, Stefan vertelde achteraf nog: wel wij zagen indertijd op de Klitsberg de blije gezichten van de kinderen op het podium en al de andere als ze hun herinneringsmedaille en een zak met allerlei gadgets kregen. Wel nu zijn we ook blij dat we met dit gebaar ook weer veel plaatselijke kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben ook een glimlach op hun gezicht kunnen brengen en kunnen wij het hoofdstuk “Klitsbergbikers met een goed gevoel afsluiten. AC