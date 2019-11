Celebs Billie Eilish als imker, een kussende Dua Lipa en de kleinste handtas ooit: dit was de rode loper van de AMA’s

Afgelopen nacht werden in Los Angeles de jaarlijkse American Music Awards uitgereikt. Samen met de Billboard Music Awards en de Grammy Awards behoren de AMA’s tot het kransje van de belangrijkste muziekprijzen in de VS. Hoewel Taylor Swift werd verkozen tot artiest van het jaar en artiest van het decennium en nu meer AMA’s op haar schoorsteenmantel heeft staan dan Michael Jackson, was zij niet diegene waar op de rode loper de meeste aandacht naartoe ging. Dat was namelijk Billie Eilish, die opdook in een ensemble van Burberry maar vooral met een opvallend hoofddeksel dat nog het meest weghad van een kap die een imker draagt. Voor de rest werd er ook stevig op los gekust op de rode loper. Daar zorgden onder meer Dua Lipa en Anwar Hadid voor, maar ook Heidi Klum en Tom Kaulitz. De prijs voor de kleinste handtas ooit ging dan weer naar Lizzo.