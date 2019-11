Champions Award van de First Lego League voor de Sint-Martinusscholen

Herk-de-Stad - De FIRST LEGO League is een internationale wedstrijd waarin jongeren tussen 11 en 14 jaar kennismaken met techniek en STEM. De leerlingen bouwen en programmeren op drie maanden tijd een LEGO-robot die zo veel mogelijk missies tot een goed einde moet brengen. Donderdag 21 en vrijdag 22 november vonden de regiofinales plaats op de Corda Campus in Hasselt.

Na wekenlange voorbereiding – ook buiten de lesuren – konden 2 teams van de Sint-Martinusscholen tonen wat ze met samenwerking en doorzettingsvermogen bereikt hadden. Beide teams waren succesvol. Team ‘CityPRObots’ won de beker voor ‘Robotprestatie: innovatie en strategie’. Het team zegevierde ook afgetekend in de robotwedstrijd. Met 360 punten lieten ze 37 teams achter zich. De tweede plaats in de robotwedstrijd was voor het 2e team van de Sint-Martinusscholen: team ‘OGEL’ dat 295 punten behaalde. Team ‘OGEL’ werd door de jury uitgeroepen tot het ‘beste team allround’ voor de 4 onderdelen: project, robotontwerp, robotprestatie en core values en mocht de CHAMPIONS AWARD in ontvangst nemen. Hiermee kwalificeert dit topteam zich voor de Beneluxfinale in Breda. Dikke proficiat aan de leerlingen hun begeleiders!