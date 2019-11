Luka Doncic (20) blijft verbazen en legt nu ook puntenmachine James Harden over de knie met historische NBA-cijfers

Met een knalprestatie heeft Luka Doncic zondag Dallas voorbij Houston geleid in de NBA. Met 41 punten, tien assists en zes rebounds had de Sloveen een groot aandeel in de 123-137 zege.

In de partij werd lustig gescoord. Bij de rust gaf het scorebond al 60-78 aan in het Toyota Center. James Harden was bij de Rockets goed voor 32 punten, elf assists en negen rebounds.

In de Western Conference is Dallas nu vierde, achter de LA Lakers, Denver en de LA Clippers. Houston, dat zijn derde nederlaag op rij leed, is terug te vinden op de zesde stek. Denver pakte met 116-104 de scalp van Phoenix. De LA Clippers haalden het met 134-109 van New Orleans.

Doncic

Doncic is intussen bezig aan een wonderbaarlijk seizoen. Hij is gemiddeld goed voor meer dan 30 punten, ruim 10 rebounds en zo goed als 10 assists. Dat was, over de eerste 16 wedstrijden, al geleden van de legendarische Oscar Robertson in 1961. Het was voor de amper 20-jarige Sloveen ook zijn vierde opeenvolgende wedstrijd met minstens 30 punten en minstens 10 assists, waarmee de Maverick in mooi gezelschap vertoeft.

Luka Doncic joins Russell Westbrook, James Harden, and Michael Jordan as the only players since the 1983-84 season with at least four consecutive games of 30+ PTS and 10+ AST! pic.twitter.com/pgQRgXEVmy — NBA (@NBA) November 25, 2019

Uitslagen:

New York - Brooklyn 101 - 103

Washington - Sacramento 106 - 113

LA Clippers - New Orleans 134 - 109

Denver - Phoenix 116 - 104

Houston - Dallas 123 - 137

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 81,3 16 13 3

2. Boston 73,3 15 11 4

3. Miami 73,3 15 11 4

4. Toronto 73,3 15 11 4

5. Philadelphia 68,8 16 11 5

6. Indiana 60,0 15 9 6

7. Brooklyn 50,0 16 8 8

8. Orlando 40,0 15 6 9

9. Washington 35,7 14 5 9

10. Chicago 35,3 17 6 11

11. Charlotte 35,3 17 6 11

12. Detroit 31,3 16 5 11

13. Cleveland 31,3 16 5 11

14. Atlanta 25,0 16 4 12

15. New York 23,5 17 4 13

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 87,5 16 14 2

2. Denver 80,0 15 12 3

3. LA Clippers 70,6 17 12 5

4. Dallas 68,8 16 11 5

5. Utah 68,8 16 11 5

6. Houston 64,7 17 11 6

7. Phoenix 50,0 16 8 8

8. Minnesota 50,0 16 8 8

9. Sacramento 46,7 15 7 8

10. San Antonio 35,3 17 6 11

11. New Orleans 35,3 17 6 11

12. Oklahoma City 33,3 15 5 10

13. Memphis 33,3 15 5 10

14. Portland 29,4 17 5 12

15. Golden State 17,6 17 3 14

- programma van maandag -

Cleveland - Brooklyn

Detroit - Orlando

Indiana - Memphis

Miami - Charlotte

Boston - Sacramento

Atlanta - Minnesota

Toronto - Philadelphia

Chicago - Portland

Milwaukee - Utah

San Antono - LA Lakers

Golden State - Oklahoma City