België investeert mee in Congolees palmoliebedrijf dat het niet zo nauw neemt met regels

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) investeert samen met drie andere Europese investeringsbanken in Feronia, een palmoliebedrijf dat actief is in Congo. Nieuw onderzoek van Human Rights Watch bevestigt maandag eerdere aantijgingen dat het bedrijf de rechten van het personeel schendt en afval dumpt in de natuur. De arbeiders die op de drie plantages van Feronia werken, worden blootgesteld aan pesticides en krijgen een karig loon, besluit Human Rights Watch (HRW) uit gesprekken met meer dan 200 betrokkenen.