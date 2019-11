Veerle ging net als Delphine uit ‘De twaalf’ gebukt onder psychisch partnergeweld

De ene dag een bezitterige tiran die zijn vrouw vernedert, de volgende dag een lieverd die zorgt voor ontbijt op bed. De relatie van jurylid Delphine en haar man Mike is misschien wel de pijnlijkste van de hele VRT-reeks ‘De twaalf’. Maar voor veel mensen is ze ook pijnlijk herkenbaar. Vorig jaar registreerde de federale politie maar liefst 15.912 gevallen van psychisch partnergeweld, en dat is slechts een fractie van het aantal mensen dat zich emotioneel misbruikt weet. Ook Veerle (56) maakte het mee. “Marc (*) was mijn prins op het witte paard. Tot we trouwden.”