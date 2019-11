Jurylid ‘Belgium’s got talent’ krijgt ongeval op weg naar opnames

Dan Karaty (43) is zaterdagavond op weg naar de opnames van Belgium’s got talent in Lint betrokken geraakt bij een kettingbotsing. De Amerikaan is flink geschrokken door het ongeluk, maar maakt het naar omstandigheden goed. Karaty reed niet zelf. Hij deed een dutje op de achterbank toen zijn chauffeur bruusk moest stoppen omdat de auto voor hen flink in de remmen ging. Vervolgens botsten er nog een achttal wagens op het voertuig waarin Dan zat. Er was vooral blikschade.