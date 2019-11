Stoffel Vandoorne: "De Formule 1 is een fake wereld"

Aan het begin van zijn tweede seizoen in de Formule E heeft Stoffel Vandoorne zich kritisch uitgelaten over de Formule 1.

Na zijn GP2-titel werd Stoffel Vandoorne de hemel ingeprezen. Sommigen zagen in hem een toekomstig F1-kampioen al was zelfs dat niet voldoende om hem meteen na zijn titel een F1-racezitje te geven.

Toen het eindelijk zover was moest Vandoorne na twee teleurstellende seizoenen bij McLaren de sport vaarwel zeggen, waarna hij door Mercedes werd opgevangen voor een avontuur in de Formule E.

De Formule 1, de zogenaamde koningsklasse van de autosport, heeft bij Vandoorne dan weer een wrange nasmaak achtergelaten.

"Het is een beetje een fake wereld waarin iedereen goed met mekaar opschiet, maar vooral zijn eigen belangen te verdedigen heeft," aldus een erg scherpe Vandoorne tijdens een interview met Sport/Voetbalmagazine.

De Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1, spreekt Vandoorne dan ook veel meer aan.



"In de Formule E, Le Mans of de WEC-uithoudingsraces vind je op dit moment het pure racen. Daar kom je om te racen, niet om aan politiek te doen," zei Vandoorne. "Formule 1 blijft het grootste kampioenschap, Formule E zit daar net onder.

"Het is een van de meest competitieve kampioenschappen waar ik al in gereden heb. Veel rijders hebben ervaring in de Formule 1, anderen hebben een palmares waarmee ze in de F1 zouden terecht kunnen."



"Het is de toekomst. Daarom zie je er ook meer en meer autoconstructeurs", besluit Vandoorne.

