Eind mei ging Denise Knaepen (70, Hasselt) even naar de winkel. Toen ze thuiskwam, zag ze dat er iemand in haar appartement had gezeten. Alle kasten en schuiven stonden open. Juwelen waren weg. “Maar omdat er geen spoor van inbraak is, krijg ik van de verzekering niets terugbetaald”, klaagt Denise aan.