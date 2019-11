Een grootschalig DNA-onderzoek van 870 mannen uit één klein Duits stadje moet een doorbraak forceren in een moordzaak van 23 jaar geleden. Toen werd de 11-jarige Claudia Ruf ontvoerd, verkracht en gewurgd. “De kans dat de dader zelf DNA komt geven, is natuurlijk klein”, klinkt het bij de onderzoekers. “Maar we hopen dat een bloedverwant dat wel doet.”