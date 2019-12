Dit is je laatste kans om mee te doen aan het grootste Limburgonderzoek ooit

Is het containerpark voldoende open? Kan u vlot uw adreswijziging doorgeven aan de gemeente? Vindt u meteen alle nodige informatie over het verkrijgen van een nieuwe identiteitskaart? Het zijn maar enkele vragen die aan bod zullen komen in het eerste deel van het grootste Limburgonderzoek ooit, waarvoor Het Belang van Limburg en UHasselt de handen in elkaar slaan. “Iedereen woont in een gemeente en komt er wekelijks of toch zeker maandelijks mee in contact”, zegt Tom Vandersteegen, business developer bij het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) van UHasselt. “Dit onderwerp staat dus zeer dicht bij de mensen. Wel, wij geven hen nu de kans om hun mening daar eens over te geven. In totaal zijn er negen thema’s gekozen. De eerste drie zullen in de volgende twaalf maanden aan bod komen: tevredenheid over de gemeente, ondernemerschap en mobiliteit.”

Voor het eerst zal een onderzoek zo diepgaand peilen naar de mening van de Limburger. “Tot nu toe deden wij een vier- à vijftal bevragingen per jaar, in samenwerking met een onderzoeksbureau”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Maar dat was telkens op Vlaams niveau. De Limburgers zijn daarin wel vertegenwoordigd, maar nu zullen we voor het eerst de mening van àlle Limburgers horen, uit alle 42 gemeenten. Dat is een uniek opzet.”

Dat bevestigt Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische Wetenschappen (UHasselt) en ORA-voorzitter. “Er is wel een trend dat universitair onderzoek steeds meer de burger betrekt”, zegt Pauwels. “Tien jaar geleden was dat onmogelijk, want toen haalden academici hun neus daarvoor op. Maar een hele reeks bevragingen over negen uitgebreide thema’s… nee, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien.”

Piet Pauwels en Tom Vandersteegen. Sven Dillen

10.000 Limburgers

De doelstelling om minstens 10.000 Limburgers te bevragen is ondertussen behaald. Van oud tot jong, van Herstappe tot Tessenderlo. Dat maakt het onderzoek tot het grootste ooit in onze provincie. “Dat is ook maar mogelijk dankzij Het Belang van Limburg. Dat is het ideale medium hiervoor, met een impact op de Limburgse bevolking waar tot ver buiten Vlaanderen met jaloezie naar wordt gekeken. Uiteindelijk zullen ook de gemeentebesturen en beleidsmakers de resultaten niet naast zich neer kunnen leggen. Geloof mij, zij worden nu al zenuwachtig (lacht).”

LEES OOK. Al meer dan 10.000 mensen deden mee aan grootste Limburgonderzoek ooit

“Het onderzoek zal in ieder geval niet vrijblijvend zijn”, zegt Dewitte. “Wij gaan als krant het engagement aan om op basis van de resultaten bepaalde aspecten aan te kaarten en waar nodig aan de kar te trekken. Dat kunnen we ook, omdat we niet de mening van drie of tien, maar wel van tienduizend Limburgers hebben. Dit is dus een vorm van democratisering. Het onderzoek is dus absoluut in het belang van Limburg.”

Jan met de pet

Toch is het niet de bedoeling om enkel de negatieve opvattingen en kritieken op te pikken. De mening van élke Limburger is broodnodig. “Op sociale media communiceren mensen acht keer meer over negatieve dan over positieve dingen, maar wij willen niet de klaagzang van Limburg worden”, zegt Pauwels. “Academici weten op hun domein wel voor negentig procent wat er leeft, maar het is voor die tien procent extra dat we gaan. Jan met de pet stelt misschien dagelijks vast dat er toch wel veel vrachtwagens door zijn straat rijden. Maar dat komt omdat er op hoger niveau een mobiliteitsprobleem is. Maar diezelfde burger weet dat niet, die ziet enkel die vrachtwagens die elke ochtend voorbij zijn oprit passeren. En die signalen willen wij kaderen in een groter plaatje. Dat is die tien procent extra waarvan ik denk dat we die nu nog niet goed aanvoelen.”

Meedoen aan de enquête kan vanaf vandaag via hbvl.be/onderzoek