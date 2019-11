STVV verliest met 1-3 van Charleroi: zelfs Marc Brys ligt nu onder vuur

STVV geraakt steeds meer in nauwe schoentjes. Geen prettig gevoel in het vooruitzicht van de Limburgse derby. De Kanaries werden in de tweede helft kop een hoopje gespeeld door een ontketend Charleroi, dat zich comfortabel nestelt in de top zes. Zelfs Marc Brys kreeg de wind van voor na zijn vrijpartij met Genk. Benieuwd hoe de Japanse bazen hierop reageren.