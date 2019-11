Charleroi mag andermaal Kaveh Rezaei danken op bezoek bij STVV

Sporting Charleroi heeft zondag de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-3 zege bij Sint-Truiden. De Henegouwers forceerden na rust de beslissing. Charleroi klimt in de stand naar een knappe vijfde plaats, naast Antwerp, met 28 punten. STVV heeft als elfde achttien punten.

De manschappen van coach Karim Belhocine namen al snel de touwtjes in handen op Stayen. De Carolo’s dirigeerden het spel en Morioka en Ilaimaharitra vonden elk een keer het doelhout. In de rebound op de vlam van de Fransman, die snoeihard tegen de lat ging, trapte Bruno de bal binnen, maar hij deed dat uit duidelijk buitenspel. Ref De Cremer keurde het doelpunt dan ook af. STVV was nergens en was tevreden met 0-0 te kunnen gaan rusten.

Na de pauze toonde Charleroi ook eindelijk efficiëntie. Gholizadeh trapte na vijf minuten van buiten de zestien in de korte hoek. STVV-doelman Schmidt grabbelde naast de bal en het stond 0-1. De bezoekers hadden de smaak te pakken en op het uur wipte Rezaei de 0-2 voorbij Schmidt. STVV leek in de touwen te hangen, maar kreeg vervolgens hulp van Charleroi-doelman Penneteau. De veteraan verkeek zich helemaal op een voorzet van Garcia. Botaka profiteerde en bracht twintig minuten voor tijd weer spanning in het duel.

Bijna spanning. Foto: BELGA

Het thuispubliek droomde van een slotoffensief, maar dat kwam er niet. Een minuut voor tijd legde Rezaei op de tegenaanval de 1-3 eindstand vast.

Charleroi blijft vooral buitenshuis uitstekend presteren. Het was al hun derde zege buiten het eigen Stade du Pays de Charleroi. Ze speelden ook drie maal gelijk en verloren slechts één keer, half augustus bij Zulte Waregem.