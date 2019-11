Pover Anderlecht geraakt niet voorbij Kortrijk

Een mak Anderlecht is in eigen huis niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen KV Kortrijk, dat zo zijn eerste punt in vijf wedstrijden pakte. Op enkele fases na blonk paars-wit uit in traagheid en slordigheid. Door zo weinig tempo te ontwikkelen voetbalde Anderlecht nauwelijks een handvol kansen bij mekaar. Het blijft met zijn 21 punten hangen op de tiende plaats, Kortrijk staat met zes punten minder nog drie plaatsen lager.