Bloomberg stapt in Amerikaanse presidentsrace en schokt met fortuin aan tv-spotjes

Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg stapt in de race voor het Witte Huis. Dat heeft hij zondag zelf bekendgemaakt. De 77-jarige Bloomberg noemde de Republikeinse president Donald Trump “een existentiële bedreiging voor de VS en haar waarden”, maar ligt zelf ook al meteen onder vuur voor het ongeziene bedrag dat hij uitgeeft aan advertentieruimte.