Met Vriendinnen had Charlotte De Bruyne (29) vijf jaar geleden haar eerste zondagavondreeks beet. Nu speelt de Gentse op de laatste dag van de week in De Twaalf als juryvoorzitster Holly Ceusters. “Die heftige seksscène in het begin? Ik heb daar geen enkel probleem van gemaakt.”

De beklijvende karakterreeks over de volksjury in een assisenproces is met 1.576.000 kijkers het op twee na best bekeken programma van het jaar. Dat lag in de lijn der verwachting, want nog voor de Belgische ...