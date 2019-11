Demonstratie in de duinen: Mathieu van der Poel triomfeert ook in Koksijde

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn zevende overwinning op rij binnen. De wereldkampioen kende een slechte start in de Wereldbeker van Koksijde, maar keerde al na één ronde vooraan terug aan de kop. In ronde twee zette hij de anderen al een neus om vervolgens een minuut voorsprong te pakken en andermaal solo te finishen. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) kende een offday en werd elfde

Bij de start meteen pech voor de Belgisch kampioen op de weg: Tim Merlier moest na een valpartij in de eerste bocht meteen als allerlaatste het heilige zand in. De holeshot was voor Joris Nieuwenhuis ...