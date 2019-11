Isaac Kimeli haalt in Roeselare Soufiane Bouchikhi terug en verzekert zich van EK-selectie

Isaac Kimeli heeft na de CrossCups in Berlare en Mol ook die in Roeselare gewonnen. Hij haalde het zondag op Schiervelde van Soufiane Bouchikhi, en is daardoor zeker van een EK-selectie. Bouchikhi moet het oordeel van de selectiecommissie afwachten.

Bouchikhi bepaalde de hele wedstrijd het tempo en bouwde zelfs een kloofje uit, maar in de laatste ronde kwam Kimeli terug. In de spurt was Kimeli de snelste. Alleen de winnaar in Roeselare is zeker van een selectie voor het EK in Lissabon, al de rest moet de beslissing van de selectiecommissie maandagavond afwachten.

Het niveau lag bijzonder hoog bij de mannen in Roeselare, dus de kans is zeer groot dat er een volwaardige ploeg van vier wordt uitgestuurd naar Lissabon. Lahsene Bouchikhi - broer van - was zondag derde, en maakt samen met nummer vier Michael Somers een grote kans om geselecteerd te worden. Belgisch marathonrecordhouder Bashir Abdi liep lange tijd in derde stelling, maar was iets te voortvarend gestart en moest uiteindelijk vrede nemen met een vijfde plaats. Hij wilde hoe dan ook niet naar Lissabon afzakken om helemaal te kunnen focussen op zijn olympische voorbereiding.

Het EK veldlopen gaat op zondag 8 december door in Lissabon. Vorig jaar snelde Isaac Kimeli in Tilburg nog naar zilver.