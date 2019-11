Lanaken -

Het bezoek van Sinterklaas aan de bibliotheek van Lanaken liep zondagmorgen niet van een leien dakje. De goede man was even de weg kwijt. ”Vanacht hebben we 134.000 daken beklommen. Dan raakt men al eens de weg kwijt”, zo veronrschuldigde de Sint zich bij aankomst. Maar de kinderen trokken zich het wachten niet aan. Er werd met de Pieten gezongen en gedanst. En in de bib was er vervolgens een groot feest met een voorleesmoment en voor iedereen een grote zak snoep.