Drie jaar geblesseerd en al meteen opnieuw tussen de wereldtop: jonge Belg verrast in WB-slalom

Armand Marchant heeft zijn terugkeer op het hoogste niveau niet gemist. Bijna drie jaar nadat hij in het Zwitserse Adelboden met een meervoudige scheenbeenbreuk van de piste werd geraapt, skiede de 21-jarige Luikenaar naar een 28ste plaats in de WB-slalom in het Finse Levi. De zege was voor de soeverein skiënde Noor Henrik Kristoffersen.

Het jonge Belgische talent zorgde drie jaar geleden voor sensatie door op de wereldbeker slalom in het Franse Val d’Isère naar een achttiende plaats te skiën. Nooit eerder was een Belg erin geslaagd wereldbekerpunten te vergaren in de slalom. Een maand later sloeg het noodlot echter toe. Marchant kwam tijdens de wereldbeker reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden zwaar ten val en hield daar een complexe scheenbeenbreuk aan over.

Heel even werd gevreesd voor de carrière van Marchant maar de jonge skiër werkte zich doorheen een rist operaties en bleef keihard verder revalideren. Afgelopen zomer skiede hij opnieuw zijn eerste wedstrijden in Australië en Nieuw-Zeeland waar bleek dat hij al snel het niveau terug had opgepikt.

Vandaag stond in het Finse Levi zijn terugkeer op het allerhoogste niveau op het programma. Marchant mocht in de eerste manche als 49ste de piste op. Ondanks het nadelig startnummer skiede Marchant naar een 28ste tijd, op meer dan twee seconden van de superieure Fransman Clément Noël.

Aangezien in de tweede run enkel de beste dertig, in omgekeerde volgorde, mogen starten, moest Marchant reeds als derde de nieuw geprepareerde piste op. Marchant kon echter niet profiteren van zijn gunstige startpositie. Enkele foutjes in de steile middensectie - en de zware sneeuwval - deden de Luikenaar op veiligheid overschakelen waardoor onze landgenoot uiteindelijk in de tweede run niet meteen een toptijd realiseerde. Door het uitvallen van twee concurrenten finishte Marchant uiteindelijk als 28ste, een onverhoopte opsteker voor het jonge skitalent. De zege was voor de Noor Henrik Kristoffersen die in de tweede run profiteerde van enkele foutjes van de Fransman Noël. Kristoffersen is ook de nieuwe leider in de algemene wereldbeker.