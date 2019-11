We hebben het altijd geweten: curling is een gevaarlijke sport (en nu is het ook bewezen)

Curlingspelers begeven zich dagelijks op glad ijs. Figuurlijk maar ook letterlijk, zo bleek deze week op het Europees kampioenschap in het Zweedse Helsingborg. In de partij tussen Schotland en Zweden kwam de 29-jarige Eve Muirhead, ex-wereldkampioene en olympisch brons in 2014, nogal lullig ten val.