Twee Belgen overleden na crash in dichte mist op Duitse snelweg

Bij een zwaar ongeval op een snelweg in de Duitse deelstaat Beieren zijn vrijdagmiddag twee doden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om Belgische slachtoffers, wat de Duitse politie bevestigd heeft aan Het Laatste Nieuws. Een derde Belg raakte zwaargewond bij het ongeval. Op het moment van de feiten was de snelweg gehuld in dichte mist.