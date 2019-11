Bert Anciaux (SP.A) hekelt “populistisch spel” rond Senaat: “Afschaffing zal geen financiële besparing opleveren”

SP.A-senator Bert Anciaux ergert zich blauw aan de manier waarop er gediscussieerd wordt over het voortbestaan van de Senaat. Hij spreekt van een “populistisch spel” waarbij de Senaat ten onrechte wordt afgeschilderd als een overbodige en geldverslindende instelling. Volgens Anciaux zou er beter worden nagedacht over de instrumenten die de Senaat zou moeten krijgen “om de deelstaten sterker te laten deelnemen aan het federale beleid”, zo schrijft hij op zijn website.

Nu informateur Paul Magnette de afschaffing van de Senaat ook in zijn nota zou hebben opgenomen, laait de discussie over de toekomst en over de (on)zin van de Hoge Vergadering opnieuw op.

De manier waarop ...