Pieter Delanoy, de priester die in 2018 ontmaskerd werd als de mol in het gelijknamige Vier-programma, heeft het zoontje gedoopt van zijn opvolgster Elisabet Haesevoets. Dat laat de ‘mol’ van dit jaar zelf op Instagram weten.

“Het was een prachtige dag”, schrijft Elisabet. “Super bedankt, Pieter Delanoy, voor de prachtige viering.”

Elisabeth schreef zich in 2018 in voor ‘De mol’ toen ze vijf weken bevallen was van Nathan.