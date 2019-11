Romelu Lukaku doet de netten opnieuw trillen en blijft topscorer in Serie A

Romelu Lukaku heeft zaterdagavond opnieuw zijn waarde bewezen voor Inter. De spits van de Rode Duivels scoorde zijn tiende competitiedoelpunt voor Inter en had zo zijn aandeel in de vlotte zege tegen Torino. Het werd 0-3 in een uitgeregende wedstrijd, waardoor de Milanezen in het zog van leider Juventus blijven.