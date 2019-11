Luka Modric loodst Real Madrid met doelpunt en twee assists voorbij Real Sociedad

Real Madrid heeft een uitstekende zaak gedaan in de Spaanse titelstrijd. De Koninklijke kwam in eigen huis al vroeg op achterstand tegen Real Sociedad, maar een sublieme Luka Modric loodste Real Madrid nog naar de drie punten. Het werd uiteindelijk 3-1 in Santiago Bernabeu. Eden Hazard en Thibaut Courtois stonden de hele partij tussen de lijnen bij de thuisploeg, Adnan Januzaj viel na 73 minuten in bij Real Sociedad.