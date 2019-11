De LVL-trein zit weer op de trails. De Limburgse fusieploeg veegde zaterdagavond in de Eburons de vloer aan met vicekampioen Oostende. LVL houdt zo zijn thuisreputatie gaaf en mengt zich na een 15 op 18 steeds nadrukkelijker in het titeldebat.

Een slordig Oostende stapelde in de beginfase van de wedstrijd de foutjes op. LVL profiteerde en liep over 5-2 uit naar 11-7. Overwater sprokkelde heel wat punten in het midden en de strakke opslagen ...