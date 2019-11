Voornaamste verdachte voor moord op Maltese journaliste vraagt immuniteit

De voornaamste verdachte in het onderzoek naar de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana vraagt immuniteit in ruil voor informatie over wat hij over de zaak weet. Dat melden bronnen dicht bij het onderzoek. De verdachte, zakenman Yorgen Fenech, werd woensdag opgepakt toen hij met zijn jacht het eiland probeerde te ontvluchten.