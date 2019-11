Vuilnisman vindt briefje met de vraag of Sint autisme wil wegtoveren

In een brief aan Sinterklaas gericht vraagt een jongetje om een ander jongetje (vermoedelijk zijn broer) van autisme te verlossen. Die brief werd woensdag tussen het kartonafval gevonden door vuilnisman Joshua Loix (19) die zelf ook autisme heeft. “Ik wil uitleggen dat autisme niet erg is.”

“Ik wil dit jaar geen kadootje maar ik zou wel graag hebben dat je zijn autisme wegtovert dan is hij genezen en is het weer leuker thuis”, vraagt een jongetje in een brief aan de Sint. Het lijkt dat hij ...