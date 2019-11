Lommel SK en Union konden zaterdagavond niet scoren in hun onderlinge duel. Door het 0-0 gelijkspel komen beide teams voorlopig samen aan kop in 1B.

Union had in het openingskwartier het betere spel, maar kansen leverde dat niet op. Of toch, eentje. Maar Tabekou kwam een schoentip te kort om een inzenden van Young voorbij de uitlopende Svedkauskas ...