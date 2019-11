De kleurenblinde Jonathan Jones (12) uit de Amerikaanse staat Minnesota werd erg emotioneel toen hij zaterdag een bril probeerde waardoor hij plots kleuren kon zien. De leraar wetenschappen had zijn moeder gevraagd om getuige te zijn van het moment dat haar zoon de speciale bril - kostprijs 320 euro - opzette tijdens een les over kleurenblindheid. “Dat zeg je gewoon hoe prachtig de wereld is”, aldus de enthousiaste leerkracht wanneer Jones in tranen uitbarst als hij voor het eerst kleuren ziet.