Yara Kastelijn triomfeert in Ambiancecross van Wachtebeke

Yara Kastelijn (777) heeft zaterdag de Ambiancecross in Wachtebeke bij de dames elite gewonnen. De 22-jarige Nederlandse haalde het na een solo die ze nagenoeg van bij de start opzette. In een sprint met drie voor de tweede plaats toonde Sanne Cant zich de sterkste. Laura Verdonschot werd derde voor de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Ellen Van Loy finishte als vijfde. Kastelijn was eerder dit seizoen al de beste in de Superprestigecross van Gavere, de Koppenbergcross en het Europees kampioenschap in het Italiaanse Silvelle.

Kastelijn nam de beste start. In het wiel van de Europese kampioene reed Van Loy. Wereldkampioene Cant volgde wat verderop. Bij het ingaan van de derde ronde volgde Van Loy op 10 seconden van een ontketende Kastelijn. Een groepje met Cant, Arzuffi en Verdonschot volgde op 25 seconden. Kastelijn bleef doorgeven, terwijl Van Loy werd geremonteerd door Arzuffi en zo terugviel naar de derde plaats. Cant reed naar de Italiaanse toe en bracht Van Loy en Verdonschot mee, zodat we achter Kastelijn vier achtervolgsters kregen.

Niet voor lang evenwel, want Van Loy viel letterlijk en figuurlijk weg bij het groepje met Cant nadat ze een schuiver maakte in een bocht. Van Loy voelde meteen de adem van de Française Marion Norbert Riberolle in haar nek. Na een halfuur cross was de voorsprong van Kastelijn opgelopen tot een zeer geruststellende 35 seconden. Cant reed in het gezelschap van Arzuffi en Verdonschot voor de tweede plaats. Net voor het ingaan van de slotronde moest Cant haar metgezellen wat laten rijden. Ze volgde onder het belsignaal op vijf seconden van Verdonschot en Arzuffi, maar kon opnieuw aansluiting vinden. Cant versnelde zelfs even bij de passage aan de brug, maar uiteindelijk gingen de drie sprinten voor de dichtste ereplaats. Daarin haalde Cant het voor Verdonschot en Arzuffi.

Eerder op de dag was Arne Baers de sterkste bij de junioren. Baers liet de Fransman Timothé Gabriel en William Junior Lecerf achter zich.

Bij de tweedejaarsnieuwelingen ging de zege naar Aaron Dockx. Hij haalde het afgescheiden van Niels Ceulemans en Victor Hannes.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen was Mike Uytterhoeven de snelste voor Thomas Vuerinckx en Seppe Van Den Boer.