Stoffel Vandoorne springt naar tweede plaats in Formule E-kampioenschap na mooie inhaalrace

Stoffel Vandoorne heeft ook in de tweede race van het openingsweekend in de Formule E een goede indruk nagelaten. De West-Vlaming begon tijdens de tweede manche in Ad-Diriyah (Saudi-Arabië) als elfde, bleef uit de problemen en finishte op een knappe vierde plaats. Vandoorne springt daarmee naar de tweede plaats in het kampioenschap. De zege ging naar Alexander Sims, die de leiding in de stand overneemt van Sam Bird.

Nadat de Belgen vrijdag een uitstekende start van het Formule E-seizoen kenden, beloofde het op zaterdag een stuk moeilijker te worden. Stoffel Vandoorne en Jérôme d’Ambrosio moesten door hun goede resultaat gisteren immers vroeg de baan op in de kwalificatie, wanneer er minder grip is. Desondanks deden beide heren het heel goed: na enkele gridstraffen van concurrenten mocht D’Ambrosio als vierde vertrekken, Vandoorne ging vanaf de elfde plek op zoek naar een tweede podium in twee dagen. De pole was net als vrijdag voor Alexander Sims (BMW iAndretti).

Voor D’Ambrosio mocht het niet zijn: zijn Mahindra-wagen viel nog voor de start stil. Vandoornes Mercedes werkte wel naar behoren. De Rumbekenaar schoof bij de start meteen door naar de negende plaats en werkte zich gaandeweg naar voren. Daarbij werd hij ook geholpen door fouten van enkele rivalen: Sébastien Buemi (Nissan) spinde na een tikje van Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), die later in de race daarvoor een straf zou krijgen.

Ook bij Sam Bird (Envision Virgin), de racewinnaar van vrijdag en de eerste kampioenschapsleider, sloeg het noodlot toe. De Brit brak zijn ophanging bij een botsing met Mitch Evans (Jaguar). Einde race voor Bird, terwijl ook Evans terugviel. De safety car kwam de baan op. Vandoorne nam alle cadeautjes dankbaar in ontvangst: halverwege de race lag onze landgenoot vierde.

Bij de herstart verloor Vandoorne een plaatsje aan Maximilian Günther (BMW iAndretti). Heel lang werd er niet geracet, want na een crash van Robin Frijns (Envision Virgin) kwam de safety car alweer de baan op. Vandoorne kwam na de nieuwe herstart even op de derde plaats terecht toen Lucas Di Grassi (Audi Sport) zijn attack mode opeiste, maar de Braziliaan kwam met dat extra vermogen snel weer langs Vandoorne.

Helemaal voorin reed Alexander Sims foutloos naar zijn eerste zege ooit in de Formule E. Teamgenoot Maximilian Günther kon Di Grassi in de slotrondes afhouden en maakte er zo een dubbelzege van voor BMW iAndretti. Vandoorne eindigde zeer knap als vierde en imponeert dus andermaal: met een derde en een vierde plaats heeft de Rumbekenaar er een schitterend openingsweekend opzitten. Dat belooft voor de rest van het seizoen. Hij trekt naar de volgende manche in Santiago (op 18 januari 2020) als nummer twee in het kampioenschap.