Hollywood stort zich op gruweldaden in Congo: “Belgen gaan hier heel slecht uitkomen”

Hollywood bereidt een film voor over onze Belgische geschiedenis. Dat gebeurt zelden en bovendien is het wereldster Ben Affleck die er met de hulp van grootheden Martin Scorsese en Harry Belafonte zijn schouders onder zet. Voelt u de nationale trots al opborrelen? Laat varen. De film gaat over de gruweldaden in Congo toen Leopold II daar de plak zwaaide.