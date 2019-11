Siebe stierf nadat oma hem liet vallen: het verhaal van een gebroken familie

Acht jaar geleden viel Martine met haar negen maanden oude kleinzoon van de trap. De kleine Siebe overleefde die valpartij niet. Het drama verscheurde de familie. “Ik kon mijn moeder niet meer recht in de ogen kijken”, zegt haar zoon Dieter. “We bleven elkaar wel zien. Maar zonder psychologische hulp zouden we elkaar nooit meer echt teruggevonden hebben.” Nu doet Martine samen met haar zoon en schoondochter haar verhaal in het Eén-programma Mij overkomt het niet. Het verhaal van een familie die de littekens niet liet overnemen. “De grootste les: liefde is alles.”