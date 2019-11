AA Gent stuurt Tunesisch international Dylan Bronn opnieuw naar B-kern

Het Gentse clubbestuur heeft Dylan Bronn, de 24-jarige centrale verdediger, teruggezet naar de B-kern. Dat maakte de Tunesische international vanochtend zelf bekend via Instagram.

Vorig seizoen verzeilde Bronn ook al eventjes in de Gentse B-kern toen hij in conflict kwam met Jess Thorup. Dit seizoen raakt Bronn nadat hij een groot deel van de voorbereiding miste door zijn deelname aan de Afrika Cup niet in het type-elftal van de Buffalo’s. Igor Plastun en Michael Ngadeu vormen het hart van de Gentse defensie waardoor Bronn zich tot nu toe tevreden moest stellen met een rol als back-up.