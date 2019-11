In Australië zijn twee jonge kinderen, meisjes van één en twee jaar, zaterdag om het leven gekomen in een snikhete wagen. “Een zeer, zeer tragisch incident”, aldus de lokale politie.

Het was de moeder die zaterdag rond 13.35 uur (plaatselijke tijd) haar dochters bewusteloos aantrof in de wagen van het gezin, die op de oprit bij hen thuis in Waterford West (ten zuiden van Brisbane ...