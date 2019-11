Een derde Maldini, Daniel, voor het eerst in kern AC Milan

De 18-jarige Daniel Maldini, zoon van Paolo en kleinzoon van Cesare, is geselecteerd door AC Milan-coach Stefano Pioli voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Napoli. De Maldini-dynastie wordt zo voortgezet bij de club uit Lombardije.

Daniel Maldini is een aanvallende middenvelder. Hij was er al bij op de voorbije zomertournee met AC Milan, nu is hij voor het eerst opgeroepen voor een Serie A-wedstrijd. Daniel Maldini verlengde recent zijn contract tot 2024.

Zijn grootvader en vader hebben alle twee een groot aandeel gehad in de successen van AC Milan. De in 2016 overleden Cesare Maldini droeg 12 seizoenen het AC Milan-shirt. Daarin kroonde hij zich vier keer tot landskampioen en won hij één keer de Europacup I. Hij coachte de Rossoneri tweemaal, in 1973-74 en in 2001. Zijn zoon Paolo, beschouwd als één van de beste verdedigers aller tijden, heeft het record van gespeelde Serie A-matchen (647) op zijn naam, allemaal voor AC Milan. Hij won zeven keer het Italiaans kampioenschap en vijf keer de Champions League.