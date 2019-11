Vlaams computermodel voorspelt leverkanker acht jaar op voorhand: “Ontdekking van levensbelang”

Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen hebben een set genen ontdekt die voorspelt wie leverkanker gaat ontwikkelen. Een computermodel op basis van artificiële intelligentie kan nu jaren op voorhand patronen opsporen die leiden tot de ontwikkeling van de ziekte. “Zo kunnen we sneller ingrijpen, en dat is van levensbelang”, meldt de universiteit.

Leverkanker is de dertiende meest voorkomende kanker in België. Bovendien is de ziekte zeer dodelijk: slechts een op de vijf patiënten overleeft langer dan vijf jaar na de diagnose. “We kunnen de patiënt ...