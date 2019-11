Hij werd er wereldkampioen in 2012, won er twee wereldbekers en kreeg er zelfs een duin naar zich genoemd. Toch zal Niels Albert (33) zondag niet opduiken in Koksijde: “Ik ga liever wandelen in het bos.” Nadat Albert in juli aan de kant werd geschoven als ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal, is hij helemaal uit het veldritbeeld verdwenen. We zochten hem op in zijn fietswinkel voor een gesprek over zijn geliefde sport: “Vroeger was de cross een soap.”