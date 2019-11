Na twintig jaar komt er een nieuwe vogelatlas voor Vlaanderen. Het Vlaamse landsdeel is voor die gelegenheid opgedeeld in 647 blokken met elk 25 kilometerhokken. Bedoeling is dat de komende drie jaar zowel de broedvogels als de wintervogels geteld worden. En om die klus te klaren, zijn er heel veel vrijwilligers nodig.