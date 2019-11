Samuel Asamoah (25) is de definitie van een modelprof. De diepgelovige Ghanees weet als geen ander wat hij heeft moeten doen en laten om het tot prof te schoppen. Op zijn dertiende verliet hij het ouderlijke nest in Ghana om voor de Aspire Academy in Senegal zijn droom na te jagen. “Dankzij God en de Bijbel is het mij gelukt.”