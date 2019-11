Er is iets met Thorn. Het is klein, wit, stil en ingeslapen. Behalve als het zondagse pannenkoekentijd is of als bussen Aziaten pittoreske kiekjes nemen. Van Nederlander Joost Welten en de Hasseltse Lena Reyners is net een boek uit dat het raadsel mee verklaart: ‘De vergeten prinsessen van Thorn’.